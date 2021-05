Stiri pe aceeasi tema

- Conturile de WhatsApp ale mai multor jurnalisti palestinieni au fost blocate in ultimele zile, dupa incetarea atacurilor din Fasia Gaza, scrie AFP. Dupa incheierea armistițiului dintre Israel și...

- Conturile de WhatsApp a numerosi jurnalisti palestinieni au fost blocate in ultimele zile, in urma razboiului dintre Israel si Hamas, miscare islamista la putere in Fasia Gaza, au anuntat pentru AFP reporteri si organizatii locale. La scurt timp dupa anuntarea unui armistitiu intre Israel…

- Un numar de 232 de palestineni, printre care combatanti Hamas, si 12 israelieni si-au pierdut viata de la inceputul actualului conflict din Fasia Gaza si sudul Israelului, pe 10 mai, perioada in care miscarile palestiniene Hamas si Jihadul Islamic au lansat peste 4.000 de rachete catre teritoriul israelian,…

- Angela Merkel a purtat luni o discutie la telefon cu Benjamin Netanyahu si i-a transmis interlocutorului sau „solidaritatea” Germaniei fata de Israel, aflat in prezent intr-un episod de violente cu miscarea islamista Hamas.

- Organizația terorista Hamas și Jihadul islamic au lansat aproape 2.000 de rachete saptamana asta din Gaza asupra Israelului. Este pentru prima oara, in ultimii 7 ani, cand Ierusalimul a fost una dintre ținte.

- Conflictul dintre israelieni si gruparile integriste din Fasia Gaza continua cu intensitate. Hamas si Jihadul Islamic trag salve de rachete asupra oraselor israeliene. In replica, aviatia israeliana bombardeaza Gaza.

- Conflictul israeliano-palestinian a intrat in a cincea zi de ostilitați. Armata israeliana a trimis trupe terestre, inclusiv tancuri, la granița cu Fașia Gaza, dar a anunțat ca deocamdata, militarii nu au intrat in teritoriul palestinian.

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza, prin raiduri aeriene si tiruri de artilerie de la sol, din zona frontierei, iar bilantul victimelor in teritoriul palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas a ajuns la 115 morti.…