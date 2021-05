Stiri pe aceeasi tema

- Circa 3.000 de rachete au fost lansate in mai putin de o saptamana din Fasia Gaza spre teritoriul Israelului, a anuntat duminica armata acestui stat, care a lovit in replica enclava palestiniana, relateaza AFP. Foto: (c) Zvika Biran via REUTERS De la inceputul, luni seara, al…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis ca va continua în forța riposta la atacurile cu rachete, conflictul dintre Israel și Palestina intrând duminica în a șaptea zi. Duminica dimineața atacurile armatei israeliene au ucis cel puțin 3 palestinieni în Gaza, în vreme…

- Consiliul de Securitate al ONU va tine duminica la orele 14.00 GMT o reuniune publica virtuala cu privire la conflictul israeliano-palestinian, dupa tergiversari cu Statele Unite care au refuzat organizarea acesteia vineri, au indicat joi surse diplomatice, noteaza AFP preluat de agerpres. Sesiunea…

- Consiliul de Securitate al ONU a organizat miercuri o noua întâlnire de urgenta cu usile închise pe subiectul fierbinte al violentelor israeliano-palestiniene, în care Statele Unite, la fel ca luni, s-au opus adoptarii unei declaratii comune, considerate a fi "contraproductive",…

- Consiliul de Securitate al ONU, care s-a reunit miercuri de urgenta pe tema conflictului israeliano-palestinain, nu a ajuns la o inelegere asupra unei declaratii, din cauza unei opozitii insistente a Statelor Unite, cel mai important sustinator al Israelului, declara diplomati pentru AFP.

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza miercuri o noua reuniune de urgenta, a doua in ultimele trei zile, dedicata violentelor dintre Israel si palestinieni, arata surse diplomatice citate de AFP, potrivit Agerpres. Noua sesiune cu usile inchise a fost solicitata de Tunisia, Norvegia si China. Noua…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. „Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea (…) Acum…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a efectuat atacuri aeriene in Fasia Gaza, in urma unui tir de racheta din enclava palestiniana catre sudul Israelului, relateaza AFP. ”Avioane de lupta si elicoptere au atacat o fabrica de munitie, un tunel de contrabanda si un post militar” Hamas, miscarea…