- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) le-a cerut miercuri Armeniei si Azerbaidjanului sa evite orice actiune militara care ar putea pune in pericol viata si sanatatea civililor, relateaza AFP si dpa. CEDO a afirmat ca actualul conflict din regiunea disputata Nagorno-Karabah risca…

- CHIȘINAU, 30 sept – Sputnik. Consiliul de Securitate al ONU și-a exprimat ingrijorarea in legatura cu informațiile privind amplele acțiunile de lupta care au loc in zona conflictului din Nagorno-Karabah. Acest lucru este menționat in materialele pe care le-a facut publice președintele CS al ONU,…

- Ambele țari au declarat ca inamicul a atacat și ca au fost nevoite sa recurga la o contra-operațiuni. Ciocnirile duc la moartea militarilor și a civililor. © Photo : Miroslav Rotari. Conflictul din Nagorno-Karabah: Indemnul președintelui Dodon In Karabah nu a mai existat o situație atat de…

- Armenia a sesizat luni in regim de urgenta Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), careia ii cere masuri provizorii impotriva Azerbaidjanului, in contextiul in care confruntari armate continua in regiunea separatista Nagorno Karabah, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Curtea a primit in…

- "A venit timpul ca aceasta criza care a inceput cu ocupatia Nagarno Karabah sa ia sfarsit. Imediat ce Armenia va parasi teritoriul pe care-l ocupa, regiunea isi va regasi pacea si armonia", a declarat intr-un discurs Erdogan, a carui tata este principalul sustinator al Azerbaidjanului in acest conflict.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica incetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016, informeaza AFP."Este important sa depunem toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare…

- Un conflict vechi de 40 de ani intre Armenia și Azerbaidjan in regiunea Nagorno-Karabah, disputata de ambele state, s-a reincalzit in ultimele zile, dupa mai multe schimburi de focuri soldate cu morți printre civili in ambele tabere, scrie BBC News. Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare…

- Uniunea Europeana a lansat duminica un apel la incetarea imediata a ostilitatilor in regiunea Nagorno-Karabah si la revenirea Armeniei si a Azerbaidjanului la masa negocierilor, transmite AFP, potrivit Agerpres.''Informatiile privind ostilitatile din Nagorno-Karabah sunt sursa celor mai grave…