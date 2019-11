Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Emanuel Ungureanu a avut un schimb dur de replici cu directorul Spitalului Judetean Cluj, Petru Susca in curtea institutiei. Paralamentarul a prezentat presei rezultatele rapoartelor Corpului de Control al Ministerului Sanatatii, moment in care directorul spitalului a intervenit in discutie…

- Infecțiile nosocomiale sunt ascunse, iar apa e contaminata la Spitalul Județean Cluj, spune deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu. Acesta cere ministrului Sanatații demiterea managerului Petru Șușca și a Consiliului de Administrație, potrivit Mediafax.Emanuel Ungureanu, vicepreședintele…

- Spitalul Județean Craiova este o ”bomba biologica”, a scris deputatul USR Emanuel Ungureanu intr-o postare pe Facebook. Deputatul acuza ”jegul de nedescris” și a postat mai multe filmulețe cu ”infernul mizeriei” din spitalul de la Craiova. Un raport al Corpului de Control al Ministerului Sanatații care…

- Deputatul Emanuel Ungureanu susține ca, potrivit unor rapoarte ale Corpului de Control al Ministerului Sanatații, care au fost ascunse opiniei publice, in secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Craiova au fost descoperite bacterii rezistente. Ungureanu spune ca secția este o „bomba biologica”…

- Viceliderul deputaților PMP Petru Movila va depune luni o solicitare de înființare a unei comisii de ancheta privind cazul TAROM, dupa ce fosta șefa a instituției l-a acuzat pe Razvan Cuc ca i-a cerut sa țina avioanele la sol în ziua moțiunii, pentru a împiedica parlamentarii sa voteze,…

- Oameni din conducerea Agentiei Nationale de Transplant si-au dat contracte intre ei si au luat abuziv banii statului. Acuzatia a fost facuta de Emanuel Ungureanu, care citeaza rezultatele unui raport al Corpului de control al ministrului Sanatatii. Deputatul USR a facut o plangere penala pe aceasta…