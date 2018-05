Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre revendicarile Federatiei Sanitas este renegocierea contractului colectiv de munca, a declarat luni vicepresedintele federatiei, Mircea Ciocan, inainte de discutiile cu reprezentantii Ministerului Sanatatii.

- Angajatii din domeniul sanitar din județul Alba participa luni la o greva de avertisment de doua ore, intre 9:00 si 11:00, in 11 mai fiind anuntata declansarea grevei generale, dat fiind ca sindicalistii au strans semnaturile necesare. Ei protesteaza astfel fata de reducerea considerabila a veniturilor.…

- Liderul de sindicat din cadrul societatii Electroputere Craiova, Catalina Tibeica, a declarat joi ca angajatii care protesteaza, pentru a doua zi consecutiv, sunt nemultumiti de faptul ca sunt platiti cu salariul minim pe economie. "Protesteaza acelasi numar de persoane ca si miercuri, in…

- O mare companie germana marcheaza cei 10 ani de activitate pe teritoriul Romaniei, prin construirea unui nou sediu și a unui centru de distribuție... The post O companie germana investeste 13 milioane de euro si ofera 300 de noi locuri de munca in Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de Sindicatul Național al Personalului de Zbor din Aviația Civila (SNPVAC), in zilele de 29 martie 2018, respectiv 1 și 2 aprilie…

- Greva de avertisment, astazi, la ASO CROMSTEEL SA dupa ce Sindicatul Valahia a declanșat un conflict de munca. Salariații au Post-ul Greva de avertisment la ASO CROMSTEEL! Oamenii vor salarii mai mari și acuza boli profesionale din cauza cromului și mercurului apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Grefierii ameninta cu proteste, nemulțumiți ca salariile nu au fost uniformizate, fiind a doua luna in care acestea sunt calculate greșit si cer implicarea ministrului Justitiei. De asemenea, ei solicita o salarizare adecvata si unitara, imbunatatirea conditiilor de munca, plata orelor suplimentare,…

- Sindicalistii din Educatie ameninta cu greva, daca problemele salariale nu se rezolva in cel mai scurt timp. O delegatie a angajatilor din invatamant a mers in aceasta dimineata la Ministerul Educatiei si a cerut o intalnire cu ministrul Valentin Popa. Oamenii spun ca au ajuns la capatul rabdarii…