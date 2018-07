Premierul Vasilica Viorica Dancila a menționat in CV-ul postat pe site-ul Guvernului ca, intre anii 1978 și 1982, a urmat cursurile Liceului Energetic Ploiești, iar dupa un an, in 1983, a fost admisa la Facultatea Forajul Sondelor și Exploatarea Zacamintelor de Hidrocarburi a Universitații Petrol-Gaze din Ploiești, pe care a absolvit-o in 1988....