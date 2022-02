Stiri pe aceeasi tema

- Amenda record de aproape 107 milioane lei primita de Colterm SA, anul trecut, pentru neachiziționarea certificatelor de CO2, modul in care s-a ajuns la aceasta situație fara precedent și urmarile pentru companie au fost, de asemenea, investigate de auditorii Curții de Conturi in timpul ambelor controale…

- Agitație mare in Primaria Timișoara și la Colterm SA dupa ce Curtea de Conturi a incheiat controalele in paralel la cele doua instituții referitoare. Asta pentru ca verificarile auditorilor publici au scos la iveala informații care spulbera, practic, scuzele administrației Dominic Fritz in scandalul…

- ”Mi se pare importat ca atunci cand lucram pe spețe foarte specifice sa nu ne ferim sa apelam la expertiza externa”, susținea, luna aceasta, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, pentru a apara manevra prin care in locul angajaților institutiției, la o solicitare de informații publice a PRESSALERT.ro,…

- Municipalitatea a reacționat o zi mai tarziu la vestea ca magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au respins acțiunea depusa de Colterm SA prin care contesta amenda primita de la Administrația Fondului pentru Mediu de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie 2021 toate certificatele…

- Lovitura pentru administrația Fritz. Amenda de 21 de milioane de euro incasata de Colterm, societatea locala de termoficare, pentru neachiziționarea certificatelor verzi care permit producerea de caldura prin arderea de carbune, trebuie sa fie platita. Administrația Fritz a refuzat sa demareze la…

- Ultimul raport de control al auditorilor de la Curtea de Conturi la societatea de termoficare a Timișoarei a fost pentru avocații de la Schonherr și Asociații SCA un alt subiect ”arzator”, in condițiile in care responsabilitatea implementarii masurilor dispuse reveneau celor care conduceau Colterm SA…

- Primaria Timișoara, prin edilul Dominic Fritz, a cerut Tribunalului Timiș intrarea in insolvența a Colterm SA, unde acționar unic este Consiliul local Timișoara, chiar in ziua desemnarii administratorului judiciar de catre judecatorul sindic dupa ce chiar societatea de termoficare a depus o cerere de…

