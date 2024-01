Stiri pe aceeasi tema

- Am ales Biblioteca Naționala pentru a omagia 15 ianuarie , Ziua Culturii Naționale, data care marcheaza nașterea poetului national, Mihai Eminescu (1850-1889). Relația dintre carte și om definește cultura unei generații, iar Eminescu este cel mai recunoscut roman, om de cultura, datorita scrierilor…

- Marina Crețu, fosta iubita a lui Carlo Ancelotti, a povestit cum a inceput relația cu antrenorul de la Real Madrid. Romanca a dezvaluit și cateva detalii intime despre intalnirile lor in Romania. La inceputul anilor 2000, viața Marinei Crețu, in varsta de 46 de ani, a fost marcata de o poveste de dragoste…

- Vestea ca Alex Bodi și Ema Uta nu mai formeaza un cuplu nu este o noutate pentru nimeni. Insa, relația make-up artistului cu un barbat misterios este o veste bomba in showbiz-ul din Romania! Este vorba despre un adevarat patrulater amoros, caci fosta iubita al noului patener al Emei Uta il cunoaște…

- Halep a luat decizia radicala de a se muta din Romania, acesta fiind și motivul pentru care a pus la vanzare vila de 4,2 milioane de euro, pe care o are la Snagov și unde a locuit cu fostul ei soț, Toni Iuruc.Presa de specialitate sustine ca sportiva a reusit deja sa vanda imobilul de lux si a parasit…

- Cunoscut drept "Capitanul", intemeietorul Miscarii Legionare din Romania - singura "Miscare" spirituala romaneasca, deosebita de nazismul lui Hitler si de fascismul lui Mussolini - (chiar daca au avut colaborari oficiale - neacuzata insa la Tribunalul de la Nurnberg datorita desprinderii clare de ideologiile…

- Relația dintre Deea Maxer și Robert Drilea devine din ce in ce mai serioasa. Cei doi spun ca sunt fericiți impreuna și ca s-au gandit la posibilitatea ca, la un moment, sa plece din Romania pentru a se muta in Dubai, acolo unde indragostiții au fost in vacanța și unde au afaceri.

- In finalul de saptamana trecut, la Borșa, a avut loc ediția cu numarul 3 a Galei Presei Maramureșene. Eveniment care tinde sa devina unul de tradiție, la care au fost prezenți jurnaliști din Maramureș, dar și primari din zona, parlamentari de Maramureș, dar și președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan,…

- Serbia a remizat azi cu Bulgaria, scor 2-2, și s-a calificat cu emoții la Euro 2024, ajutata și de victoria Ungariei, 3-1, cu Muntenegru. Presa din țara vecina scrie in aceasta seara ca Romania ar fi un adversar accesibil la Europeanul din vara urmatoare. Sarbii țin pumnii Romaniei in meciul cu Elveția,…