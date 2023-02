Conferinţa EU Funds Profit.ro & First Bank – Ministrul Boloş anunţă: Guvernul vrea să introducă, prin renegocierea PNRR, ”satul autonom energetic” ”Noi vrem sa propunem ca proiect pilot in PNRR implementarea unui nou concept, acel de sat autonom energetic, este un model nemtesc pe care l-am vazut implementat si care functioneaza foarte bine, ar insemna un fel de serviciu centralizat de alimentare cu energie termica (SACET) de mici dimensiuni. Utilizand acest concept de sat autonom energetic, incercam sa asiguram caldura si incalzirea locuintelor, impreuna cu apa calda menajera, ceea ce ar fi o schimbare radicala in standardele de viata si locuire ale populatiei de la tara”, a spus Bolos, amintind ca, in Romania, 3,5 milioane de gospodarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

