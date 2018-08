Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Mondiala a Alaptarii se desfasoara intre 1 si 7 august. Cu aceste prilej a fost lansata o aplicatie mobila cu informatii de specialitate in limba romana destinata actualelor mame de bebelusi, precum si gravidelor.

- Compania cu sediul in cladirile de birouri de la Palas a pornit la Iasi de la o suprafata de 330 de metri patrati si a ajuns la 1.200 metri patrati. In prezent, Veoneer are 70 de ingineri cu experienta angajati la sediul din cladirea United Business Center 6, iar in perioada urmatoare face angajari…

- In holul "Casei Patrate", consilierii au avut parte de un moment folcloric sustinut de catre participantii la Festivalul Catalina. Momentul a fost o avampremiera la evenimentul ce se desfasoara la Palas incepand cu ora 15.30. Cu aceasta ocazie Maricel Popa, seful CJ Iasi, a oferit suveniruri si s-a…

- Rectorul Universitatii Tehnice a afirmat ca subiectul este unul de mare interes pentru toate organizatiile din Romania, intrucat aplicarea Regulamentului (UE) a produs deja schimbari importante in comportamentul tuturor persoanelor juridice care prelucreaza date cu caracter personal. „In acest context,…

- Strada Palat si spatiul verde de la Palas s-au umplut ieri seara de gunoaie. Nu toate persoanele care au participat la concertul FortaZU s-au comportat civilizat, in ciuda apelurilor repetate ale organizatorilor ca resturile alimentare si nu numai sa nu fie aruncate la intamplare. Imaginile surprinse…

- "Asta a fost finalul. Inceputul a fost de vinerea trecuta, cand am dat in presa locala ca va urma o saptamana in care mulți membri PNL vor face un pelerinaj la procuratura. (...) Aseara mi-a zis "iți rup capul", mi-a dat cu pumnul in maxilar și a plecat", a declarat Coțcaru, potrivit antena3.ro.…

- Conferinta sustinuta de primarul Mihai Chirica a fost transmisa in direct. Edilul a vorbit despre toate evenimentele care au loc in aceasta perioada in oras. La ora 13:00 va fi transmisa si sedinta Consiliului Local.

- Muzeul Municipiului București organizeaza joi, pe 10 mai, ora 18:30, conferința „Cimitire evreiești din Bucovina și Moldova de nord” – cu Felicia Waldman. Evenimentul va avea loc la Palatul Suțu. Coordonare conferințe: Catalin D. Constantin. Dr. Felicia Waldman este conferențiar universitar la Facultatea…