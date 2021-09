Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca președintele Klaus Iohannis poate rezolva criza guvernamentala in care se afla Romania in prezent chiar astazi daca dorește și are și obligația constituționala de a se implica pentru a media intre cele doua parți, relateaza Digi24 . El a precizat…

- Florin Cițu a facut un anunț important pentru mai mulți romani. Scumpirile la gaze au afectat bugetul mai multor familii, iar unele facturi au fost de-a dreptul uriașe. Soluția pentru romanii care nu iși permit facturile imense la gaze Premierul spune ca exista doua categorii care nu vor factura intreaga…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat vineri ca isi doreste mentinerea coalitiei cu USR PLUS si ca solutia pentru rezolvarea problemelor consta in nominalizarea unui nou ministru la Justitie, nu in “negocieri” cu PSD sau AUR. „Solutia pentru a trece peste acest mic impas, as spune eu – pentru ca se…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Florin Cițu petru ca a refuzat scaderea TVA-ului, propusa chiar de furnizorii de utilitați, dar „a alocat bani pentru ca primarii PNL sa-l voteze pe el...

- Nereguli la facturile de gaze și curent: Peste 10 mii de romani au sesizat ANRE in primele șase luni din 2021. Ce amenzi a aplicat instituția Nereguli la facturile de gaze și curent: Peste 10 mii de romani au sesizat ANRE in primele șase luni din 2021. Ce amenzi a aplicat instituția Peste 10 mii de…

- Peste 10 mii de romani au reclamat la ANRE nereguli la facturile de curent și gaze! Ce amenzi a dat instituția. Peste 10 mii de romani s-au plans in primele șase luni ale anului Autoritații de Reglementare in Energie de felul in care sunt tratați de marii furnizori de gaze și curent. Nu se știe exact…

- Decizia de a demite directorul CFR in urma accidentelor petrecute in ultimele zile in Romania apartine exclusiv Ministerului Transporturilor, a declarat premierul Florin Citu, prezent sambata la Tulcea, la Conferinta judeteana a PNL. Intrebat cum comenteaza faptul ca la nivelul conducerii CFR nu s-a…

- Costel Soptica si-a declarat public sustinerea pentru Ludovic Orban la Congresul PNL din luna septembrie, in timp ce Dan Nechifor s-a pozitionat in favoarea lui Florin Citu.Soptica l-a invins pe prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, la o diferenta de zece voturi. Potrivit organizatorilor, Soptica…