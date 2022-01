Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele cer plafonarea preturile la energie Foto: Arhiva. Realizator: Sindicatele cer guvernului sa aprobe o ordonanta de urgenta prin care sa plafoneze preturile la energie si gaze naturale pentru cel putin 6 luni, la nivelul din decembrie 2020. La întâlnirea de astazi a Consiliului…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) implementeaza incepand din luna ianuarie proiectul Kickstart Student, pentru incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii in randul studentilor, prin sustinerea infiintarii de intreprinderi care activeaza in sectoare…

- Dinamica pietei muncii, in judetul Iasi, la inceput de 2022. Directorul AJOFM Iasi, Gabriela Vasilache, la microfonul Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/6-ian-ajofm.mp3 AJOFM Iasi publica saptamanal lista locurilor de munca disponibile in judetul Iasi! Ȋn…

- Bugetul anului viitor va fi construit fara noi taxe, a anunțat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor intr-o intalnire cu reprezentanții mediului de afaceri. ”Vom construi bugetul pentru 2022 fara noi taxe. Orice modificare a regimului fiscal va fi facuta in mod predictibil, doar in urma unui dialog cu…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, reacționeaza la atacurile repetate ale USR pe tema legii care trece terenuri de la Romexpo in proprietatea CCIR. Daraban propune chiar un test poligraf la care sa fie supus atat el, cat și doi lideri ai USR. „Excelenta,…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, la ieșirea de la intalnirea avuta azi cu conducerea partidului, ca nu a discutat despre cum va arata noul Guvern. Marcel Ciolacu, a declarat, la ieșirea de la intalnirea cu liderii PSD-iști, ca nu au purtat, azi, nicio discuție, privind…

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat, vineri, ca susține antreprenorii din Romania printr-o serie de masuri, printre care a menționat și certificatul verde depre care spune ca este masura cea mai noninvaziva in contextul valului patru al pandemiei de COVID-19. El a insistat cu privire la obligativitatea…

- – Relativa stabilitate a activitații in industria prelucratoare, comerțul cu amanuntul și servicii – Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare și servicii – Creștere accentuata a prețurilor in construcții și comerțul cu amanuntul Industrie prelucratoare In cadrul anchetei…