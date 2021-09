Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai unor organizatii sindicale afiliate Confederatiei Meridian vor protesta, joi, in fața sediului Guvernului, pentru inlaturarea inechitatilor salariale. Protestul este programat intre orele 10.30 si 13.30, Piata Victoriei. Numarul maxim de persoane care pot participa este de 600, din cauza restrictiilor…

- Cateva zeci de elevi au participat luni, in Piata Victoriei, la un protest organizat in contextul inceperii noului an scolar. Protestul a fost organizat de Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov. Potrivit Agerpres , pe sapte pancarte, acestia au sintetizat principalele cerinte: – finantare complementara…

- UPDATE, ora 14:00 – Cateva zeci de elevi au participat luni, in Piata Victoriei, la un protest organizat in contextul inceperii noului an scolar, iar printre doleantele acestora figureaza: acordarea de fonduri pentru reparatii capitale in scoli, generalizarea programului ‘Masa calda’, ore remediale…

- Comunitatea online Corupția Ucide anunța organizarea unui protest impotriva lui Florin Cițu in Piața Victoriei. Protestul are tema „Aparam Justitia, Citu DEMISIA!” și este programat la ora 18.00, in fața sediului Guvernului. La randul sau, actorul Marius Manole a postat pe Facebook un indemn la protest…

- Prima zi de școala va aduce o acțiune de protest din partea reprezentanților elevilor din Romania. Acțiunea, la care vor lua parte și elevi din județul nostru, este programata sa aiba loc in data de 13 septembrie, iar principala nemulțumire a elevilor este legata de dezinteresul pe care il manifesta…

- Cu ocazia Forumului Organizațiilor Studențești din Romania, eveniment desfașurat la Baia Mare, cea mai mare si reprezentativa federație din țara pregatește un protest in fața Prefecturii din Maramureș. Protestul va avea loc duminica, intre 14:30 și 16:30 și va fi transmis live pe pagina eMaramureș.…

- Ministerul Sanatatii anunta ca 70% din medicii din spitalele publice sunt vaccinati impotriva COVID-19, la fel si aproape 60% din personalul medical care intra in contact cu pacientii. In Bucuresti, 83% dintre medici s-au imunizat. "Ministerul Sanatatii anunta ca 70% din medicii din spitalele…

- „Vom vedea ce se va intampla și la rectificare, sper ca nu se vor face diferențe intre partidele din care sunt aleșii locali, iar daca se vor face, sigur vom ieși in Piața Victoriei. Veți vedea ca nu vor mai suporta romanii toata aceasta batjocura și acest circ cu congresele PNL si USR-PLUS. Domnul…