Conductorul de tren care a provocat accidentul feroviar de la Fetești, reținut de poliție In urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii de la Transporturi in cazul accidentului feroviar produs miercuri noapte in stația CF Fetești s-a concluzionat faptul ca un tren de marfa aparținand unei societați comerciale, ce avea in compunere 41 de vagoane incarcate cu fier vechi și care se deplasa pe relația Craiova – Constanța Port, a intrat in stația CF Fetești pe firul 2, intrand in coliziune cu un alt tren de marfa, staționat in stația CF Fetești la aceeași linie, a transmis prin intermdiul unui comunicat de presa IPJ Ialomița. Totodata, din verificari a rezultat faptul ca mecanicul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

