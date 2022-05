Conducerea Televiziunii Române va fi demisă de Parlament Scandalul de la Eurovision și numirea unor rezerviști militari in posturi cheie la Televiziunea Romana a iritat la maxim pe mulți parlamentari, fapt pentru care zilele actualei conduceri, in frunte cu Dan Turturica, sunt numarate. Potrivit informațiilor noastre, raportul anual de activitate al Televiziunii Romane depus la Parlament, conform legii, pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, și care trebuie dezbatut și votat pina la finele lunii iunie, urmeaza sa fie picat la vot de coaliția majoritara-PSD, PNL, UDMR, dar și cu sprijinul USR și AUR. Ca atare, respingerea raportului anual de actvitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

