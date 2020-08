Conducerea Pro România a validat lista candidaţilor pentru alegerile locale Delegatia Nationala a Pro Romania a validat, luni, lista candidatilor pentru alegerile locale si a aprobat aliantele electorale pentru Prahova, Buzau, Bistrita si Caras-Severin. "PRO Romania are candidati in toate unitatile administrativ-teritoriale. Am ales oameni reprezentativi pentru comunitatile lor, profesionisti care si-au dovedit abilitatile de leadership si de buni manageri in activitatea lor. Acestia reprezinta alternativa romanilor care s-au saturat de circ politic, de interese de partid si de promisiuni electorale incalcate. Candidatii nostri traiesc intr-o lume reala, in care infrastructura,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

