Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii a avut, joi, o intalnire cu premierul Ludovic Orban privind pensiile de serviciu. "In cursul zilei de astazi (joi - n.r.) a avut loc o intalnire intre presedintele CSM, vicepresedintele CSM si premierul Romaniei. In cadrul discutiilor au fost sustinute argumentele CSM privind subiectul pensiei de serviciu a magistratilor, cu referire la deciziile Curtii Constitutionale in materie si reglementarile internationale", a anuntat purtatorul de cuvant al CSM, Daniela Stancioi. Consiliul Superior al Magistraturii transmitea, in decembrie anul trecut, ca…