Conducere cu permisul suspendat în Badon La data de 29 octombrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Zalau s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la data de 16 septembrie a.c., un barbat, de 48 de ani, din județul Vaslui, a condus un autoturism prin localitatea Badon, avand dreptul de a conduce suspendat. La data opririi barbatului in trafic, pentru nerespectarea regimului legal de viteza, acesta le-a prezentat polițiștilor un permis de conducere emis de autoritațile din Italia. Ulterior, cu ocazia implementarii in bazele de date, s-a stabilit faptul ca, barbatul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

