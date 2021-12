Stiri pe aceeasi tema

- In pragul sarbatorilor de iarna, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au realizat o surpriza pentru preșcolarii de la Gradinița nr. 15 din municipiul Targoviște, aducand mai aproape de copiii magia Craciunului.Polițiștii au imparțit daruri, cu sprijinul lui Moș Craciun,…

- Peste 290 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au continuat acțiunile organizate pentru creșterea gradului de siguranța, menținerea ordinii și liniștii publice și verificarea respectarii masurilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19, fiind organizate 18 acțiuni…

- In intervalul orar 06:00-09:00, polițiștii de la rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat pentru verificarea legalitații transportului de persoane, a respectarii normelor de protecție sanitara, pentru combaterea și sancționarea consumului de bauturi alcoolice la volan,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica și pentru verificarea modului in care sunt respectate normele impuse in contextul epidemiologic actual generat de virusul Sars-CoV-2.Activitațile s-au desfașurat…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, alaturi de reprezentanții celorlalte instituții cu atribuții pe linie de ordine publica, sub autoritatea Instituției Prefectului, au desfașurat noi acțiuni organizate pentru creșterea gradului de siguranța al comunitații și pentru…

- In intervalul orar 18:00-24:00, peste 140 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o razie pentru prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranța rutiera, verificarea legalitații activitații desfașurate de agenții economici, precum și pentru…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au intensificat acțiunile deinformare, prevenire și combatere a raspandirii pandemiei de COVID-19. Au fost organizate 22 de acțiuni in teren, in special, in locuri aglomerate, la agenți economici și in mijloacele de transport in comun.…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița acționeaza permanent pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru informarea cetațenilor cu privire la noile prevederi legislative și masuri adoptate in acest context.Activitațile sunt realizate…