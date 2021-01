Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile portugheze au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul tarii, in contextul pandemiei de COVID-19, acestea urmand sa se aplice incepand cu 31 ianuarie, ora 0,00, a anuntat, sambata seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit unui comunicat al MAE, conform informatiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca autoritatile portugheze au anuntat noi masuri cu privire la conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Portugheze, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica incepand cu data de 31 ianuarie, ora 00:00. ”Conform informatiilor comunicate public…

- Incepand de sambata, 23 ianuarie, ora 00:01, persoanele, care calatoresc pe cale aeriana sau maritima in Olanda din state sau zone de risc, inclusiv Romania, vor trebui sa prezinte, pe langa un test PCR negativ, efectuat in ultimele 72 de ore inainte de imbarcare, și un test rapid pentru coronavirus…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile poloneze au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Polone, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri fiind introduse cu titlu temporar, incepand cu 28 decembrie 2020 si pana la data de 17 ianuarie 2021. ”Persoanele…

- Strainii care calatoresc in Turcia au obligația ca la vama sa prezinte un test negativ pentru coronavirus. Noile reguli au intrat in vigoare de marți, de la ora 21.00. Testul molecular trebuie sa fie de tip PCR și trebuie sa fie efectuat cu 72 de ore inainte de calatoria in Turcia. Nu sunt obligați…

- Persoanele care sosesc in Polonia in perioada 28 decembrie 2020 – 17 ianuarie 2021, din statele membre UE, inclusiv Romania, cu avionul sau cu autocarul trebuie sa intre in carantina (la o locație declarata la sosire, pentru o perioada de 10 zile, cu suportarea cheltuielilor aferente. Ministerul Afacerilor…

- Intrarea in Muntenegru se poate face doar in baza unui pașaport aflat in termen de valabilitate și a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, care sa nu fie mai vechi de 72 ore la momentul intrarii in aceasta țara, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Cu toate…

- Incepand cu 25 decembrie, toate persoanele care nu au reședința in Belgia trebuie sa prezinte, la sosirea dintr-o zona roșie, in care este inclusa și Romania, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infecția cu Covid-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii pe teritoriul…