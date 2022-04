Stiri pe aceeasi tema

- Un elev din Bistrița, participant la Olimpiada Naționala de Limba Engleza desfașurata saptamana trecuta la Pitești, povestește cum sunt tratați de oficiali cei mai buni copii din țara. Au avut parte de apa calda și caldura cu porția, și-au suportat singuri transportul și-au primit mancare rece. In perioada…

- Profesorul si consilierul local Catalina Dumitrascu si-a cerut scuze pentru neputinta administratiei locale de la Pitesti de a-i caza pe participanti, pentru frigul din scoala si alte cateva nemultumiri exprimate cu privire de organizarea concursului.

- Cunoscutul jurnalist mureșean Florin Dobrater de la postul de televiziune M9 TV Targu Mureș a revenit pentru a treia oara in Ucraina, pentru a relata despre razboiul din aceasta țara. Aflat la 30 de kilometri distanța de capitala Ucrainei, Kiev, Florin Dobrater a intrat live duminica dupa-masa, 17 aprilie,…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Ciprian Alin Belean, primarul comunei Raciu din județul Mureș, o familie de refugiați din Ucraina formata din cinci membri vor locui momentan in satul Raciu, in casa unui consatean care locuiește in Targu Mureș. ,,Prima familie de refugiați din…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina web a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, www.csmtgm.ro, Biro Krisztian a participat la categoria 74 kg a Campionatului European U23 desfasurat in Plovdiv, Bulgaria, unde a ajuns in finala. ,,Sportivul nostru, cu dubla legitimatie CSS-CSM Targu Mures…

- In contextul tensionat care se resimte atat de profund in ultimele zile, cetațenii orașului Targu Mureș se vor aduna duminica, 27 februarie de la ora 15:00 in Piața Teatrului pentru a susține Ucraina.„TU, NOI suntem importanți, trebuie sa fim auziți, nu suntem indiferenți. Ajuta-mi țara", se menționeaza…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a FG Fitness & BJJ Academy, in cadrul Campionatului European de Jiu Jitsu Brazilian care a avut loc in Italia, in perioada 14 – 20 februarie, sportivii de la FG Academy (BPT Targu Mureș) obțin urmatoarele rezultate: Gross Erik, categoria 84 kg, juvenili,…

- Reprezentanții Biroului de presa al Primariei municipiului Targu Mureș au publicat vineri, 18 februarie, pe pagina de Facebook a instituției, explicații despre noile banci care au fost montate in Piața Trandafirilor. "A inceput montarea noului mobilier urban iar primele elemente inlocuite sunt bancile…