Condiţii greu de atins pentru medicii ucraineni care vor să se angajeze la Iaşi De pe 24 februarie si pana acum, la nivel national, au intrat in Romania 704.168 de cetateni ucraineni. Potrivit datelor Politiei de Frontiera Romane, doar 11- dintre acestia au ales sa ramana in Romania. Printre ei sunt si medici refugiati care ar dori sa profeseze. La nivelul Iasului, deocamdata, niciun medic ucrainean refugiat nu si-a aratat intentia de a se angaja intr-un spital. Cu toate acestea, posibilitatea de angajare este destul de mica data fiind documentatia stufoasa care trebuie depusa pentru a capata un loc de munca in conformitate cu studiile si specializarea avuta. Potrivit Ministerului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

