- Un minor de 13 ani din municipiul Cluj-Napoca a plecat joi, 16 mai, de acasa si nu s-a mai intors. AJTAI ALEXANDRU HORIA RAFAEL a fost vazut ultima data joi, 16 mai, in jurul orei 15:00. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre dispariția sa pe data de 17 mai. Potrivit Inspectoratului…

- Ce au transmis oamenii legii in acest cazFamilia barbatului este disperata și a solicitat ajutorul populației pentru ca Cristian Gheorghe sa fie gasit teafar și nevatamat.Semnalmentele barbatului disparut sunt urmatoarele: inalțime 1,60 m, greutate 40 kg, constituție astenica, ochi albaștri, fața prelunga…

- Fiul dat disparut de tatal tau a fost gasit, la scurt timp dupa ce a fost anunțata intervenția familiei sale la Acces Direct. Baiatul ar fi fost sechestrat la o stana, unde ar fi muncit cu forța. S-a intors acasa cu povești ingrozitoare.

- Polițiștii fac cercetari pentru depistarea unui tanar in varsta de 17 ani dat disparut din localitatea aradeana Lipova. „La data de 7 aprilie, in jurul orei 13:00, minorul Covaci Cornel-Marius, de 17 ani, nascut in județul Bihor, a plecat din casa de tip familial «Bloom», din Lipova, și pana in prezent…

- La data de 22 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului MEMET EMIR GEANEL, de 18 ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta, dupa cum informeaza IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unui barbat de 63 de ani care a plecat in data de 15 martie de la domiciliu și nu a revenit. „Astazi, 18 martie, polițiști de la Poliția Stațiunii Baile Herculane au fost sesizați de soția acestuia,…

- Un minor in varsta de 15 ani din orasul Deta, judetul Timis, a fost dat disparut dupa ce a plecat marti de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 15 ani, disparut din orașul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 78 de ani, disparut din municipiul Lugoj, judetul Timis. „In data de 11 martie, Truichici Milutin, ar fi plecat voluntar de la domiciliu sau din municipiul Lugoj, iar pana in prezent…