Condamnat pentru alcool la volan după ce a depăşit în trafic maşina Poliţiei Un sofer baut a fost prins de politisti pentru ca avea numere de inmatriculare straine. A incercat sa scape de urmari sustinand ca doar statea in masina dar, evident, nu a fost crezut. Sentinta a venit la sase ani de la comiterea faptei. In noiembrie 2015, Marius Dumitriu si Gheorghe Gavriliuc Rotaru bausera impreuna pana tarziu. Dupa miezul noptii, cei doi s-au urcat intr-un Opel, Dumitriu aflandu-se la volan. Pe cand se aflau in Dacia, pe strada prof. I. Simionescu, cei doi au depasit o masina a politiei, aflata in patrulare. Dispozitiile interne ale politiei prevedeau verificarea autovehiculelor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

