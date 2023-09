Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal din SUA i-a condamnat pe fostii lideri ai gruparii de extrema dreapta ”Proud Boys” Joseph Biggs si Zachary Rehl la 17, respectiv 15 ani de inchisoare, dupa ce un juriu i-a gasit vinovati de conspiratie la razvratire in atacul asupra Capitoliului, intr-o incercare esuata de a rasturna…

- Duminica, flota rusa a lansat tiruri de somație in zona de sud-vest a Marii Negre contra unei nave ce se dirija spre un port ucrainean. Pentru a forța nava respectiva sa se opreasca, rușii au recurs la tiruri de somație cu arme automate ușoare de pe o nava de razboi rusa, a declarat Ministerul rus […]…

- Morți și raniți. Arme chimice au fost folosite contra militarilor ucraineni Noi atacuri cu rachete ale rușilor au avut loc luni noaptea in apropierea liniei de front din regiunea Donețk. Vizați au fost civilii din localitatea Pokrovsk. Atacul s-a soldat cu pagube materiale importante și cu numeroase…

- STEVE AOKI A AVUT 20 DE TORTURI PREGATITE SPECIAL PENTRU CEL MAI AȘTEPTAT MOMENT LA MAINSTAGE, “CAKE ME!” Ziua de vineri, a doua zi a experiențelor Neversea, a fost traita intens de cei peste 72.000 de mii de participanți veniți la malul Marii Negre pentru a celebra ediția aniversara a celui mai mare…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Angajații de la stat se pot bucura și in acest an de voucherele de vacanța oferite de Guvern, in valoare de 1.450 lei. Exista și categorii de persoane care nu folosesc aceste vouchere și aleg sa le vanda. Amenda pentru cedarea voucherelor de vacanța poate ajunge pana la 26.600…

- Deputații britanici au dezbatut luni afacerea ”Partygate”, respectiv petrecerile pe care fostul premier Boris Johnson le-a organizat la sediul sau in timpul restricțiilor impuse de pandemie. Saptamana trecuta, acest raport parlamentar sublinia ca Boris Johnson a mințit in mod conștient Camera Comunelor,…