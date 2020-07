Stiri pe aceeasi tema

- Programul prin care sarbatorim ,,Ziua Timișoarei” in acest an include și Festivalul Național de Creație și Interpretare ,,Bega Music Festival”, ce se va desfașura... The post Festivalul – Concurs ,,Bega Music Festival”, de la Timisoara, și-a stabilit finaliștii appeared first on Renasterea banateana…

- La noua luni de cand are toata documentația, Primaria Timișoara vrea sa repare in sfarșit scena din Parcul Rozelor. Se cauta constructor la trei ani de cand scena a fost distrusa de furtuna. Lucrarile vor costa cam 130.000 de euro și a fost anunțat deja primul spectacol, de Ziua Timișoarei.

- Liderul Pro Romania afirma intr-o postare pe pagina personala de facebook ca aceasta situatie arata ca, de fapt, ca Guvernul Orban nu a gestionat epidemia atat de bine cum sustine "propaganda". "Aud in fiecare zi de la toata Propaganda Guvernului ORBAN PNL "ce bine am gestionat noi Pandemia de coronavirus…

- Autor: Cornel NISTORESCU Ne-am ars! Ne suim pe a doua cocoașa a pandemiei. Camila pandemiei devine din ce in ce mai amenințatoare. Explicația este simpla. Oamenii nu se mai tem de coronavirus. Fac bașcalie pe seama lui și pe seama celor care ne conduc in așa-zisa lupta cu acesta. Rid și de cei care…

- La doar doua zile dupa ce Libertatea a identificat locul in care se afla condamnatul Dragoș Savulescu, o vila din Sardinia, soția acestuia, Angela Martini, l-a filmat la volan, in timp ce le arata limba urmaritorilor. Pe site-ul Poliției Romane apare la urmariți internațional.Nimeni și nimic nu pare…

- Compania TAROM introduce astazi zboruri din Bucuresti spre Roma, Milano si retur, potrivit unui anunt postat pe pagina sa de Facebook. „La solicitarea dumneavoastra, am introdus urmatoarele zboruri spre si dinspre Italia cu data de calatorie 26 mai 2020: Bucuresti – Roma – Bucuresti, tarif 208 euro,…

- Suedia, care a optat pentru o strategie mai putin restrictiva pentru combaterea noului coronavirus comparativ cu alte state europene, a inregistrat in ultimele sapte zile cel mai ridicat numar de decese pe cap de locuitor din Europa din cauza COVID-19. Autoritatile suedeze au mentinut deschise…

- Marcel Vela a postat pe Facebook un mesaj video, in care spune ca toata lumea și-a facut planuri de 1 Mai, dar, "ca intotdeauna, viata ne-a oferit imprevizibilul”. Citește și: Ce se intampla cu frizeriile si cabinetele stomatologice dupa 15 mai. Marcel Vela spune in ce conditii se deschid Ministrul…