Concurs internațional de idei pentru amenajarea Pieței Victoria din Timișoara Primaria Timișoara va organiza un concurs internațional de soluții arhitecturale pentru amenajarea Pieței Victoria. In acest sens, municipalitatea timișoreana a transmis catre SEAP caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de consultanța pentru organizarea concursului de soluții in vederea realizarii obiectivului de investiții „Amenajare și modernizare Piața Operei și strazi zona Cetate”. Caștigatorul contractului va elabora […] Articolul Concurs internațional de idei pentru amenajarea Pieței Victoria din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Piața Victoriei, locul unde s-a strigat „libertate” in 1989 și locul unde banațeanul se plimba pe Corso, ori „chibiții” dezbat ultimele rezultate de la „matineu” va fi ținta unei amenajari. Se va lansa un concurs internațional de soluții arhitecturale.

