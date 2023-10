Stiri pe aceeasi tema

- Țuica, bautura tradiționala romaneasca, este sarbatorita la Valenii de Munte, din Prahova, acolo unde are loc Festivalul Țuicii. Timp de trei zile, localnicii se vor delecta cu cele mai savuroase sortimente.

- Consiliul Judetean Covasna si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AGROSIC au lansat inscrierile pentru cea de-a doua editie a concursului de palinca si distilate din fructe Transylvanian Spirit, ce va avea loc luna viitoare la Sfantu Gheorghe. Concursul se va desfasura pe 9 categorii, iar cei interesați…

- Liniile 40, 55, 86, 104 si 335 vor avea duminica program de circulatie prelungit pana la ora 00.30 pentru a se asigura transportul spectatorilor care asista la meciul de fotbal Romania – Andorra, programat pe Arena Nationala, a anunțat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public…

Consiliul Judetean Covasna si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AGROSIC au lansat inscrierile pentru a doua editie a concursului de palinca si distilate din fructe Transylvanian Spirit, ce va avea loc la Sfantu Gheorghe.

- Vernisajul expoziției de fotografie „Descopera Geoparcul” are loc in contextul Zilei Internaționale a Geodiversitații, iar vizitatorii pot explora vizual Geoparcul UNESCO și in același timp se pot familiariza cu conceptul de geoturism. Consiliul Județean Buzau, prin Centrul Județean de Cultura și…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui George Ionascu, primarul localitatii Mircea Voda, din judetul Constanta. Potrivit declaratiei de interese completate la data de 13 iunie 2023, edilul este membru in Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Dobrogea Constanta…

