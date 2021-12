Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de camile din Arabia Saudita au fost descalificate de la un concurs de frumusețe dupa ce judecatorii au descoperit ca crescatorii lor le-au injectat fețele cu Botox pentru a le face mai atragatoare, relateaza Insider . Zeci de camile inscrise la Festivalul Regele Abdulaziz au fost eliminate…

- Autoritațile saudite au luat cele mai aspre masuri consemnate vreodata impotriva concurentelor la cel mai mare concurs de frumusețe pentru camile din țara, dupa ce animalele au primit injecții cu Botox și li s-au facut și alte retușuri faciale, scrie ABC News , care citeaza Associated Press. Peste 40…

- Scriitorul Abdulrazak Gurnah, laureatul premiului Nobel pentru literatura pe anul 2021, a primit cel mai prestigios trofeu literar din lume, care i-a fost atribuit in luna octombrie pentru textele sale despre imigratie si colonizare, in cadrul unei ceremonii organizate luni la Londra, unde acest romancier…

- Agentia pentru siguranta alimentara a UE a aprobat consumul uman de insecte pentru a doua oara in ultimul an, dupa autorizarea viermilor galbeni de faina. Decizia a fost luata dupa ce o ferma cu sediul in Olanda a cerut permisiunea sa-si vanda produsele din lacuste in Europa. Acum, drumul ar putea sa…

- Miss Univers Romania, Carmina Olimpia Cotfas, urmeaza sa plece la finala competiției internaționale de frumusețe, in Israel. Aceasta a vorbit, in exclusivitate, la Antena 3, despre probele prin care va trece. De asemenea a vorbit și despre ce anume vrea sa transmita juraților despre țara noastra. “Cea…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca 93.049 de persoane au fost vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore, numarul fiind unul record. In total, 127.948 de persoane au fost vaccinate in acest interval. Peste 25.000 de persoane…

- Criza economica indusa de stimulentele financiare din contextul pandemic actual este descrisa de experti ca deficit al ofertei in fata unei cereri crescute. 10,4 trilioane de dolari au fost pompati in circuitele economice de la inceputul pandemiei pana in prezent. Bani tipariti pur si simplu. Bani facuti…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit cresterea economica din trimestrul II al acestui an la 1,9%, de la 1,8% cat estima anterior, conform datelor provizorii publicate luni de INS. Pe data de 7 septembrie, INS anunta ca economia Romaniei a crescut cu 1,8% in trimestrul II din 2021, comparativ…