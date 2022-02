Stiri pe aceeasi tema

- Farfuriile au zburat și victoria a fost clara! In prima ediție de Chefi fara limite din 21 februarie 2022, echipele au luptat pentru imunitate individuala pregatind un preparat specific grecesc. Proba nu a fost deloc ușoara, ei fiind nevoiți sa copieze felul de mancare prezentat.

- In ediția de Chefi fara limite, din 21 februarie 2022, echipele celor trei chefi Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu deja au parte de primele provocari. Irina Fodor anunța inca din primele secunde trei probe de foc. Care este meniul zile și ce ingrediente vor provoca echipele pentru…

- In ediția de Chefi fara limite, din 21 februarie 2022, concurenții echipelor conduse de jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au decoperit locul in care vor dormi pe parcursul experienței fara limite in Grecia. Prima destinație a sezonului este insula Chios, a cincea insula…

- Fanii emisiunilor culinare așteapta noul proiect al celor mai iubiți chefi de la noi. Cand ii vom revedea pe Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu in acțiune? Internauții trebuie sa știe emisiunea ”Chefi fara limite” a avut parte de o mica schimbare. Despre ce este vorba și cand vor…

- Noua emisiune Chefi fara limite - aventura la superlativ, incepe in luna februarie la Antena 1. Cine va prezenta show-ul gastronimic ce ii va aduce in prim plan pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Chefi fara limite, primul show TV din Romania care combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și aventura, are premiera in februarie, la Antena 1. Formatul original de adventure- cooking show ii aduce in prim plan pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu și le va oferi telespectatorilor…

- Luna in care incepe emisiunea Chefi fara limite de la Antena 1, primul show TV din Romania in care gatitul se combina cu aventura și calatoriile! Și de data aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu promit un spectacol savuros.

- „Chefi fara Limite“, noul show culinar cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu va incepe in curand, insa fara Gina Pistol in rol de prezentatoare. Cu toate ca a revenit printre camerele de filmat dupa ce, anul trecut, anunța ca va fi mama, partenera lui Smiley nu va modera noua emisiune…