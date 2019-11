Stiri pe aceeasi tema

- Emoțiile concurenților de la Chefi la cuțite au atins cote maxime, fiindca miza este una uriașa. Nimeni nu iși dorește sa intre la duel și verdictul sta in mainile ispitelor de la emisiunea Insula iubirii!

- Seara de marți și cel de-al patrulea battle pe echipe au adus schimbari in ceea ce privește dinamica echipelor din sezonul 7 Chefi la cuțite. Dupa o confruntare in care chef Catalin Scarlatescu a reușit sa caștige pentru prima data alaturi de echipa mov, duelul invididual a destabilizat echipa lui chef…

- Inainte de startul celei de-a patra confruntari din sezonul șapte „Chefi la cuțite”, chef Florin Dumitrescu a facut cinste cu tuica de pruna concurenților din cele trei echipe aflate in competitie. A avut, insa, un plan diabolic.

- Noutatea sezonului 7 Chefi la cuțite aduce mai mulți concurenți in fiecare dintre cele trei echipe, astfel ca in loc de șase, cați erau pana acum, fiecare chef va lucra cu șapte oameni in etapa battle-urilor.

- In urma unei provocari pierdute, chef Dumitrescu a fost nevoit sa iși indrepte parul. Așa se face ca s-a lasat cu hohote de ras in platoul celui mai iubit show culinar, Chefi la cuțite. Bontea și Scarlatescu s-au amuzat teribil de ipostaza in care a fost pus colegul lor de jurizare. „Daca nu ți se increțește…

- Ii plac aventurile și provocarile la nebunie. Drept dovada este implicata in doua mari proiecte: „Chefi la Cutite” si „Asia Express”. Gina Pistol, caci despre ea este vorba, a venit in platoul Observator sa ne povesteasca cum i-a fost in India, dar și cum merg pregatirile pentru noul sezon „Asia Express”.

- Marți, 1 octombrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piața cu aproape 1,9 milioane de romani, ce au privit emisiunea in minutul de maxima audiența de la 20.48. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o noua ediție plina de surprize și de un clasament al amuletelor in care chef Catalin Scarlatescu…

- Luni, 30 septembrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piața pe toate categoriile de public, cu peste 2 milioane de romani, ce au privit emisiunea in minutul de maxima audiența de la 20:52.