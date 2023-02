Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-1), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin Cosmin Matei (9), dar argesenii au evitat infrangerea prin golul inscris in ultimele momente de joc de Bogdan…

- Alexandru Chipciu, jucatorul echipei Universitatii Cluj, a fost dezamagit de prestatia lui si a coechipierilor sai in infrangerea categorica suferita vineri la Craiova, scor 0-5. „5-0 si o mare umilinta. Nu stiu ce sa zic! Eu ma simt abuzat fotbalistic. Asa ceva nu am mai trait. Poate la CFR Cluj odata.…

- Galtier și-a exprimat supararea dupa remiza PSG - Reims 1-1: „Am cazut intr-un zona de confort din care este greu sa ieșim. Trebuie sa iau anumite decizii, care se impun”. PSG are un inceput slab de an și a calcat din nou stramb dupa eșecul de la Rennes, 1-1 cu Reims, cu gol primit la ultima faza. ...

- Formatiile FCU Craiova si UTA Arad se intalnesc duminica, de la ora 15.30, in Banie, intr-o partida contand pentru etapa a 22-a din Superliga. Este una dintre disputele-cheie in privinta „evadarii“ din zona periculoasa a retrogradarii. Descopera oferta de pariuri Superbet pentru partida cu UTA Arad!…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat echipa etapei 21 din Superliga, ultima din acest an calendaristic. Victoria categorica a Universitatii Craiova, 3-0 cu Chindia Targoviste, i-a propulsat Stiintei nu mai putin de trei jucatori: Hanca, Cretu si Markovic. Si FCU are doi reprezentanti in cel…

- CS Mioveni primește azi, de la ora 20,30, vizita celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida din runda cu numarul 20 din Superliga. Antrenorul argeșenilor, Marius Stoica, spune ca, desi adversarul de azi are problemele sale, venind dupa o schimbare pe banca tehnica si cinci meciuri consecutive…

- FCSB - CS Mioveni, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 5 decembrie, de la ora 19:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- FC Argeș și Rapid au remizat, scor 1-1, in etapa cu numarul 19 din Superliga. Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul giuleștenilor, a refuzat sa discute in profunzime despre problemele medicale din lot. Adrian Mutu a trebuie sa apeleze la jucatori din academia clubului pentru a completa foaia de joc la…