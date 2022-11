Stiri pe aceeasi tema

- Andrzej Duda a declarat ca anchetatorii polonezi au stabilit ca o racheta de aparare antiaeriana ucraineana a cazut in satul polonez Przewodow pe 15 noiembrie. Duda a subliniat inca o data ca „acesta a fost un incident tragic care s-a intamplat din vina Rusiei”.

- Experti ucraineni lucreaza deja la locul din sud-estul Poloniei, in apropierea frontierei cu Ucraina, unde o racheta a omorat marti doi oameni , a anuntat vineri ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, transmite Reuters . Kuleba a scris pe pagina sa de Twitter ca Ucraina va continua cooperarea…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ieri, la Varsovia, ca „probabil’’ racheta care a cazut marti pe teritoriul tarii sale si a ucis doi oameni „a fost lansata de Ucraina’’ si a adaugat ca ‚’nimic nu indica’’ faptul ca ar fi vorba despre un „atac intentionat impotriva Poloniei’’, a transmis…

- Racheta care cazut, marți, in Polonia, ucigand doua persoane, a fost „probabil un incident nefericit” și nu o lovitura rusa, au transmis miercuri Varșovia și NATO, atenuand astfel ingrijorarea globala ca razboiul din Ucraina s-ar putea extinde dincolo de granița, potrivit Reuters . O investigație cu…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat miercuri, la Varsovia, ca ”probabil” ca racheta care a cazut marti pe teritoriul tarii sale si a ucis doi oameni ”a fost lansata de Ucraina” si a adaugat ca ”nimic nu indica” faptul ca ar fi vorba despre un ”atac intentionat impotriva Poloniei”, transmite…

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Doi oameni au murit miercuri dupa o explozie in satul polonez Przewodow, de la granița cu Ucraina, dupa ce „o racheta de producție ruseasca” a lovit o ferma. Cum a fost posibil acest lucru ridica inca multe semne de intrebare, doua opțiuni fiind analizate: fie rușii au tras o racheta și au lovit Polonia,…

- „MAE subliniaza ca razboiul de agresiune declanșat de Rusia la 24 februarie reprezinta o incalcare grava și brutala a principiilor de drept internațional, inclusiv a suveranitații și integritații teritoriale ale Ucrainei.In acest context, Romania reafirma susținerea sa ferma pentru independența, suveranitatea…