Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 9 decembrie și vineri, 10 decembrie, la Sala Ateneu, Filarmonica Mihail Jora prezinta publicului meloman doua concerte. Primul, cel de joi, este dedicat creației mozartiene. In 27 ianuarie se implineau 265 de ani de la nașterea lui Wolfgang Amadeus Mozart – corifeul clasicismului – iar in 5 decembrie,…

- Am o reala prețuire pentru pictorița Carmen Poenaru, ii admir lucrarile și dedicația pentru arta, puterea de munca, exigența profesionala. E o artista in adevaratul ințeles al cuvantului, „full-time”, nu ca alții, care se manifesta doar sporadic, intamplator, pierduți in banalitatea și rutina traiului…

- Peste 900 de polițiști se vor afla in strada pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, in minivacanța de 1 Decembrie. In perioada 26 noiembrie – 01 decembrie a.c., peste 900 de politisti vor acționa, suplimentar fața de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea…

- Masterclass-urile continua la instituția de invațamant de Arta din Bacau. ” In cadrul proiectului ”PERFORMART” derulat in ultimii trei ani de Universitatea Naționala de Muzica, grație susținerii Fondului pentru Dezvoltare Instituționala al Ministerului Educației, am vizitat in 24 și 25 noiembrie…

- „Puiul Fericit – crescut 100% fara antibiotice”, produs al companiei Agricola Internațional din Bacau, a fost desemnat cel mai bun produs nou al anului la cea de a 16-a ediție a Galei Premiilor PIAȚA – la grupa „Produse de carne”, secțiunea „Cel mai bun produs nou”. Produsul a obținut 30,7% din 555…

- Proiectul inițiat de Universitatea Naționala de Muzica din București (UNMB) in parteneriat cu liceul nostru, “PerformArt 2021: Strategii educaționale pentru performanța muzicala – intre provocarile contemporane și piața muncii”, prin care se urmarește dezvoltarea unor mecanisme și strategii cu privire…

- Meseriașii bacauani pricepuți in instalarea sistemelor fotovoltaice se pot inscrie in Programul „Casa Verde Fotovoltaice”, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Prin acest program, statul finanteaza achizitionarea si instalarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabila,…

- La data de 16 noiembrie a.c., in jurul orei 22:50, polițiștii Secției 1 Poliție Bacau au fost sesizati de catre o tanara de 29 de ani, despre faptul ca fostul concubin, in varsta de 42 de ani, provoaca scandal la domiciliul acesteia. La fata locului s-a deplasat o patrula de siguranta publica formata…