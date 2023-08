Concert Șuie Paparude, la Târgu Mureș Se prelungește Summer of Play "23 cu inca un concert epic in aer liber, pe terasa Shopping City Targu Mureș, sambata, 2 septembrie, de la ora 19.00, trupa Șuie Paparude vine sa cante și sa incante publicul cu cele mai tari piese. Se anunța cea mai buna zi cu muzica live, dans și fredonat sub … Post-ul Concert Șuie Paparude, la Targu Mureș apare prima data in Stiri din Mures... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maris Feste poate insemna multe, pentru unii este muzica, muzica pe care o asculți alaturi de cei dragi, pe care te distrezi și pe care o simți pana in adancul sufletului, pentru alții inseamna adrenalina, drifturi in mașina de curse, motoare turate pe care le auzi de oriunde ai fi in festival, senzația…

- Saptamana trecuta eram prin Piața Teatrului, imi așteptam prietenii, care ca de fiecare data intarziau și am vazut ca se aduna multa lume. Iar din cauza plictiselii și a lipsei de ocupație am fost curios ce se intampla acolo, de ce se aduna lumea. In prima faza eram parca picat de pe alta planeta, a…

- Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș a avut, astazi, 24 iulie, in jurul orei 9.30, o intervenție de salvare in valea Galaoaia. Un barbat de 32 ani care muncea in acea zona a fost muṣcat de mana de o vipera. Persoana a fost preluata de un echipaj UPU-SMURD ṣi transportat de urgența la…

- In data de 20 iulie, ora 19, Teatrul de Comedie din București va ajunge la Teatrul Național din Targu Mureș cu spectacolul Desculți in parc, o comedie scrisa de Neil Simion. Spectacolul, regizat de Mihai Bendeac, este povestea de dragoste a unui cuplu de tineri casatoriți care invața sa-și traiasca…

- La sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat au fost obtinute un numar total de 148 de note de 10. Cele mai multe au fost obtinute la proba la alegere a profilului si a specializarii, respectiv 56 de note. Pe locul doi in topul disciplinelor se afla proba obligatorie a profilului cu 46 de note,…

- Mureșeanul Raducu Blaga se va prezenta maine, 21 iunie, pentru a incepe pregatirea centralizata in vederea Campionatului European U18 de baschet. Potrivit informațiilor precizate pe pagina oficiala a Clubului Sportiv Municipal din Targu Mureș (CSM), competiția se va desfașura in perioada 21-31 iulie…

- Daca dorești o cariera in Armata Romaniei, atunci acest anunț este pentru tine. Pana la data de 16 iunie 2023 se fac inscrieri pentru posturile de soldat/ gradat profesionist. 4159 de locuri sunt disponibile in 34 de județe și in București, din care 56 de locuri in județul Mureș. Inscrierile se fac…

- Peste 1.800 de persoane au participat sambata, 27 mai 2023, la Maratonul Resuscitarii, un eveniment care și-a propus educarea populației cu privire la importanța vitala a acordarii primului ajutor in situații de urgența. Organizat in premiera la Targu Mureș, maratonul s-a desfașurat simultan in doua…