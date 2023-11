Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara timișoreana Adriana Balaj prezinta elevilor detalii inedite despre istoria Timișoarei și poveștile sale interesante, in cadrul unei lecții video, filmata cu drona. „Educația la inalțime” a ajuns și in capitala Banatului iar, cu aceasta ocazie, episodul dedicat Timișoarei prezinta locuri interesante…

- Cea de-a treia ediție a proiectului Lost Tapes, care iși propune sa recupereze muzica pierduta a orașului Timișoara, va prilejui lansarea unui dublu – vinil care cuprinde conform inițiatorilor „franturi din rock-ul original al Timișoarei, mișcarea rock din anii ‘80 fiind o expresie a rezistenței impotriva…

- Proiectul „Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara” se apropie de final. Schela pe care au fost montate la inceputul programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii va fi demontata in 6 noiembrie. Pana acum, instalația a atras 180.000 de vizitatori.

- Pentru ca se doreste ca locuitorii Timișoarei sa fie informați cu privire la progresul lucrarilor realizate de Aquatim din fonduri europene, iata in continuare detalii despre fiecare strada pe care se desfașoara lucrari: Saptamana 23 – 27.10.2023TIMISOARA NORD LOT 1Calea Torontalului: LOT 2Str. Avram…

- Doi barbati din Timisoara au fost prinsi ieri seara pe Drumul Boilor, in timp ce taiau un tub metalic de mari dimensiuni al firmei care executa lucrari in zona centurii Timișoarei. Polițiștii locali din cadrul Biroului Proximitate și Siguranța Publica s-au deplasat aseara, in jurul orei 18.40, in urma…

- Cu ocazia expoziției „Brancuși” de la Muzeul de Arta din Timișoara, un celebru restaurant din centrul Timișoarei a facut o mișcare de marketing cel puțin interesanta. A pregatit un mediu franco-oltenesc, pentru a scoate in evidența influențele celui mai important sculptor roman

- Inspirat din proiectul „Heritage of Timișoara” al asociației neguvernamentale „Prin Banat”, care și-a propus sa promoveze valorile locale și sa incurajeze turismul in regiunea Banatului istoric prin punerea in evidența a cladirilor din cartierele istorice ale Timișoarei, un alt proiect, „Common Heritage…

- Timișorenii și turiștii au ocazia sa vada sute de dansatori ai etniei sarbe pe scena din Piața Libertații. Maratonul dansului popular sarbesc a inceput cu o parada a ansamblurilor participante prin centrul Timișoarei intre orele 14 și 15. De la ora 15 și pana aproape de ora 22, scena le aparține dansatorilor.