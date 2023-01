Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Naționale va fi marcata la Filarmonica „Banatul” din Timișoara printr-un concert susținut de membrii Orchestrei Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara. Evenimentul are loc duminica, 15 ianuarie, de la ora 19:00, in Sala Capitol. Dirijorul concertului…

- Universitatea de Vest din Timișoara lanseaza Agenda Culturala pentru 2023, prin seria de evenimente grupate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitala!”, in cadrul amplului program „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, debuteaza in aceasta saptamana prin doua momente de excepție, desfașurate…

- Orasul Timisoara a preluat prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, alaturi de orasele Elefsina (Grecia) si Veszprem (Ungaria), conform unui comunicat al Comisiei Europene, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Noul an, 2023, cel in care Timișoara devine Capitala Europeana a Culturii, a fost intampinat de oameni in numar destul de mare, in strada. Oferta a fost mai mult decat diversa, au fost doua revelioane de la primarie, in Piața Operei și Piața Libertații, plus unul, cu totul deosebit, de la Muzeul Național…

- Orsi Balogh, o tanara unguroaica vloggerița din Budapesta, a vizitat Romania și s-a aratat incantata de ceea ce a vazut. Pe contul ei de youtube, tanara a publicat clipuri din țari ca Romania, Spania, Ungaria sau Turcia, dar declara ca prima va avea mereu un loc special in inima ei

- Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o festivitate speciala, pentru a marca apropierea datei la care orașul Timișoara preia titlul de Capitala Europeana a Culturii. Aceasta a avut loc la Casa Romaneasca din Viena, unde a fost intonat imnul…

- Teatrul Național din Timișoara se regasește de peste 17 ani in principiile de solidaritate și civism pe care le promoveaza Capitala Europeana a Culturii. Sprijinul acordat dreptului oamenilor la exprimarea propriei individualitați, indiferent de rasa, de gen sau de naționalitate, reprezinta un vector…

- Un program special de burse va fi lansat pentru a sprijini studiile superioare ale tinerilor din diaspora care studiaza in Ungaria, a anuntat, joi, vicepremierul ungar, Zsolt Semjen, in cadrul celei de-a 11-a reuniuni a Consiliului Diasporei Maghiare, care a avut loc la Budapesta. Programul va fi implementat…