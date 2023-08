Concert Mihai Mărgineanu, filme românești și ateliere pentru copii, la Cernătești. Începe „Film în Sat” Film in Sat, cel mai mare festival de arta din mediul rural, ajunge vineri la Cernatești, in Dolj. In perioada 25-27 august, festivalul va aduce in localitatea aflata la 30 de minute de Craiova filme romanești, expoziții și concerte in aer liber. Accesul este gratuit. Cel mai mare eveniment cultural din mediul rural Festivalul de Arta „Film in Sat” , cel mai mare eveniment cultural din mediul rural, a strans, la inceputul lunii august, peste 10.000 de spectatori in stațiunea turistica Peștișani (Gorj). Intre 25 și 27 august, proiectul cultural ajunge pentru prima data in comuna Cernatești (Dolj).… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

