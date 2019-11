Stiri pe aceeasi tema

- Formația Zdob și Zdub se afla intr-un turneu național care include 11 orașe, prilejuit de lansarea albumului discografic „Bestiarium”. Odata cu lansarea acestui disc, trupa vine cu un strident si actual mesaj social intru atenționarea publicului catre problemele ecologice, care invadeaza mediul. Ca…

- Amatorii de cultura din Timișoara sunt așteptați la un eveniment inedit, care ii va aduce in fața publicului pe unul din cei mai cunoscuți artiști germani de benzi desenate Reinhard Kleist și pe membrii formației timișorene Melting Dice. Reinhard Kleist este unul dintre cei mai cunoscuți artiști germani…

- In aceste zile are loc la Timișoara prima ediție a Co(art), un eveniment inedit dedicat atat artiștilor, cat și programatorilor. In primele doua zile de eveniment au avut loc ateliere conduse de artisti și programatori recunoscuți precum Ioana Vreme Moser, Anna Dumitriu, Alex May, Kazik Pogoda, Joreg…

- Asociatia Culturala Salvati Patrimoniul Timisoarei a reusit sa organizeze un concert cu renumitul muzician Andrei Ivanovitch, stranepotul lui Iosif Ivanovici (nascut in Timisoara, in 1845).

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un eveniment deosebit care se va derula sub genericul “West meets East” , in cadrul caruia artiștii vor incheia interpretarea in premiera in Romania a tuturor compozițiilor lui Ravi Shankar pentru vioara și instrumente indiene, de pe legendara trilogie “West meets…

- Bicicliști și pietoni din Timișoara au organizat vineri o acțiune de protest la o trecere de pietoni unde recent o femeie de 62 de ani a murit lovita de o mașina. Oamenii susțin ca o mare parte din vina o poarta autoritațile locale, pentru ca multe treceri nu sunt bine iluminate. Pentru a atrage atenția…

- „Ziua de lucru a poetului”, decretata in Timisoara in 12 octombrie, de la ora 10.00 pana la 18.00, il aduce pe poetul si scriitorul Robert Serban la Casa Artelor de pe strada Augustin Pacha, unde, alaturi de cei prezenti, va crea „Poemul Curcubeu”, un curcubeu in versuri care face parte din programul…

- Unul din cei mai respectați artiști din showbizul romanesc, timișoreanul Zoli Toth, a compus o piesa despre radacinile sale banațenești, melodia „Voices from Banat“ fiind primita cu entuziasm de numeroșii fani ai artistului care a absolvit Liceul de Muzica „Ion Vidu” din Timisoara, sectia Percutie,…