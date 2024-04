Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Dej marcheaza duminica, 21 aprilie, incheierea lucrarilor de reabilitare a Padurii Bungar printr-o serie de activitați sportive și artistice care se vor finaliza cu un concert susținut de Direcția 5.

- Primaria Municipiului Dej organizeaza in data de 20 mai 2024, de la ora 19:00, spectacolul de teatru: ,,NEBUN DUPA TINE” . Piesa de teatru va fi jucata pe scena Centrului Cultural ,,Arta” și este un spectacol despre o mare pasiune a unui geniu, pentru o privighetoare care nu a suportat sa traiasca intr-o…

- Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin au efectuat 8 percheziții la locuințele unor barbați din comuna Dragu, județul Salaj, banuiți de sustragerea a 6 hamuri de cabaline dintr-o gospodarie situata in comuna Ciucea. Cercetarile au fost demarate la data de 4 aprilie a.c, cand a fost sesizata comiterea…

- Primaria Municipiului Dej, in calitate de titular, anunța publicul interesat asupra declanșarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obținerii avizului de mediu pentru Amenajament pastoral Municipiul Dej, județul Cluj. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii și sugestii…

- Primaria Municipiului Dej, prin Muzeul Municipal Dej, organizeaza vineri, 22 martie 2024, ora 18:00, vernisajul expoziției Melodie in culoare II, expoziție sub semnatura artistului Daniel-Cristian Campeanu. Expoziția este ingrijita de catre inspector Loredana Gheorghiu și este gazduita in Sala de expoziție…

- Primaria Municipiului Dej anunța continuarea lucrarilor la podul peste Someș, in cadrul proiectului cu finanțare din fonduri europene ,,Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbana reprezentat de str. 1 Mai (tronson 1 Mai 182 intersecție str. I.P. Reteganu, -Pod Someș- str. Libertații, -str.…

- Primaria Municipiului Dej, organizeaza evenimente care marcheaza „Ziua Naționala Constantin Brancuși”, celebrata in data de 19 februarie, ziua de naștere a renumitului sculptor roman. In cadrul evenimentelor luni, 19 februarie, in Sala Multimedia a Muzeului Municipal Dej ,cu incepere de la orele 10:00,…

- Primaria Municipiului Dej, organizeaza joi, 7 martie, un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Evenimentul va avea loc in sala de concerte a Centrului Cultural „Arta” Dej cu incepere de la ora 18:00 și ii are ca protagoniști pe Mirabela Dauer și Ovidiu Farcaș. In prima parte a spectacolului,…