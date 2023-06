Stiri pe aceeasi tema

- Județul Neamț nu a scapat inca de furtuni și aversele torențiale. Administrația Naționala de Meteorologie a emis alte doua avertizari meteo cod galben și portocaliu, de instabilitate atmosferica, descarcari electrice și cantitați de apa insemnate. Codul galben este valabil de astazi, 18 iunie, ora 10,00…

- ANM a emis, joi, prognoza meteo valabila in perioada 19 iunie – 17 iulie. Meteorologii spun ca temperaturile vor fi apropiate de cele normale in majoritatea timpului. Totuși, in ultima saptamana a lunii iunie, temperaturile vor fi usor mai scazute in vestul, sud-vestul si in centrul tarii. Ploile vor…

- Astazi se mai incalzește in majoritatea zonelor țarii, iar valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic al perioadei. Prin vestul și nordul țarii vor fi momente in care cerul va fi noros, iar pe parcursul zilei și in primele ore ale nopții vor fi perioade in care local va ploua. Ploile…

- Ploile torențiale de sambata, 3 iunie 2023, au facut ravagii in mai multe zone ale județului Valcea. Cele mai afectate localitați, care s-au aflat și sub avertizare de Cos Roșu, au fost: Calimanești, Perișani, Pausești – Maglași, Bujoreni, Berislavești, Baile Olanești, Muereasca, Daești, Salatrucel,…

- BATAIE DE JOC… Ploile care se abat din cand in cand peste Barlad, scot la suprafața halul in care a ajuns frumosul nostru oraș! Plin de apa pe aproape toate strazile, gropi pline de apa șI mal, in care mașinile ajung și ramand fara roți, barladeni umiliți de șoferii de taxi, care cer aproape dublu […]…

- Vremea se strica in toata țara dupa cateva zile cu temperaturi. Un ciclon mediteranean lovește Romania aducand ploi puternice și furtuni violente. Instabilitatea atmosferica va fi in creștere incepand cu seara zilei de marți, 16 mai.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un nou anunț de vreme rea! Chiar adca cu țoii se așteapta ca vremea sa se schimbe in Romania, iata ca frigul nu inceteaza sa iși faca apariția. Cum vor fi afectate zonele de pe teritoriul țarii noastre.

- Vremea ne joaca feste in continuare. Dupa ce sambata, 15 aprilie, prognoza meteo a fost de primavara in toata regula, cu soare și temperaturi ridicate, duminica a plouat și a fost destul de racoare. Iata cum va fi vremea in a doua zi de Paște. Cum va fi vremea in a doua zi de Paște […] The post Meteo…