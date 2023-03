In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), va avea loc astazi, 1 martie, de la ora 19.00, un concert cameral de excepție cu ocazia Zilei Marțișorului, sustinut de baritonul Nicholas LUPU și de pianistul George RIZEA. In program: lieduri de Franz Schubert și de Robert […] Articolul Concert cameral de excepție cu ocazia Zilei Marțișorului, astazi, la Sf. Gheorghe apare prima data in Mesagerul de Covasna .