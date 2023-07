Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara, capitala marilor orașe care nu iși permite un fotbal decent! Iar clubul Ripensia contribuie din plin la acest „deziderat”: bineințeles, da vina pe infrastructura sportiva, dar baza din Coarda Roșie e eligibila pentru Liga 3, dar nu se vrea. Sau așa se intampla cand un nume de legenda intra…

- Formația Monokrom va lansa cel de-al doilea album cu un concert care va avea loc vineri, 7 iulie, de la ora 19, In Spatele Casei (Casa Tineretului), la Timișoara. „Dupa lungi sesiuni de manifestare, Monokrom lanseaza cel de-al doilea album discografic. Noul album, intitulat MANTRE, te poarta printr-un…

- Formația maghiara The Devotees, care este un tribute band Depeche Mode din Budapesta, a susținut un concert de nota zece la sfarșitul saptamanii trecute la Manufactura in Timișoara, piesele maghiarilor fiind cantate la unison de spectatorii care au asistat la acest eveniment. Din ecuația serii nu au…

- Trioul instrumental progresiv din Australia, The Omnific, va canta pentru prima data la Timișoara in clubul Manufactura, miercuri, 7 iunie, de la ora 20, concertul fiind inclus in turneul de promovare a albumului lor de debut Escapades. Formația din Melbourne are o componența inedita formata din doi…

- Trupa Ribozom din Arad va susține un concert in clubul Manufactura din Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 13 mai, de la ora 20. Ribozom este o trupa de metal, hard-rock din Arad fondata in anul 2021 de catre Raul Nica. Au cantat in deschidere la trupe precum Cargo, Trooper, Phoenix,…

- Formația clujeana Greeon Onions Experience a susținut joi seara primul concert in Timișoara, evenimentul desfașurat in Manufactura fiind prilejuit de lansarea albumului de debut, numit „Troubled Minds”. Etichetați drept cea mai tanara formație de blues din Romania, trupa clujeana – alcatuita din Vlad…

- Formația oradeana Zen Motherfucker a susținut primul concert in Timișoara zilele trecute la Nemesis Art Club, muzica acestora fiind primita cu interes din partea celor care au asistat la acest recital. „Ne-am format cu doi ani in urma, la Oradea. Am auzit tobe intr-un bar și am dat cu piciorul in ușa…

- Trupa Eyedrops va susține un concert de lansare a albumului „Gasit. Ratacit. Regasit. Pierdut.” la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare vineri in 28 aprilie, de la ora 20, la clubul Manufactura. Formația și-a inceput povestea in 2012, cu piese in limba engleza. Odata cu anul 2015 și cu imbrațișarea…