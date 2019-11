Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Daimler AG au scazut joi cu peste 3% dupa ce grupul german a avertizat ca reglementarile mai dure privind emisiile vor afecta castigurile din 2020 si 2021, fortandu-l sa reduca cu peste un miliard...

- Productie de autoturisme, in crestere. Dacia a fabricat, in octombrie, peste 53.000 de masini! In luna octombrie 2019, au fost produse in Romania un numar de 53.119 autoturisme. Dintre acestea 38.268 au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 14.851 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova,…

- Grupul auto Daimler AG ca concedia pe plan global 1.100 de angajati aflati in functii de comanda, sau aproximativ 10% din conducerea sa, a anuntat publicatia germana Sueddeutsche Zeitung citand un buletin informativ prezentat de sindicat, transmit Deutsche Welle si Reuters, conform agerpres.ro. Un…

- Peugeot si Citroen au anuntat o campanie de rechemare in service in Romania pentru aproape 1.900 de unitati, care vor primi un update software pentru a evita situatia in care emisiile de oxid de azot depasesc limitele legale.

- Doua miliarde de dolari ar putea fi suma pentru care Grupul CME, deținut de gigantul american AT&T, ar putea vinde postul TV din Romania. Cumparator ar putea fi, potrivit unor surse citate de Ziaristii.com, un fond de investiții din Cehia, PPF, controlat de omul de afaceri Petr Kellner, in varsta de…

Deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb: In timp ce in Romania depașirea producție la hectarul de minciuni este politica de stat, noi date despre dezastrul economic provocat de PSD au fost publicate de catre Uniunea Europeana

- Conform presei de specialitate din Germania, compania Continenta urmeaza sa-si inchida aproape 10 fabrici, scrie www.autolatest.ro. Momentan compania nu spune care dintre ele urmeaza sa-si concedieze angajatii, insa daca vorbim de atatea fabrici putem lua in calcul si cele trei unitați detinute de…