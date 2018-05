Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Bank ia in considerare concedierea a peste 10.000 de persoane si retragerea din aproape toate pietele de actiuni ale lumii, ca parte a eforturilor masive de a readuce cel mai mare creditor al Germaniei pe profit, misiune care ii revine noului CEO, Christian Sewing, potrivit Bloomberg.…

- Pe masura ce noul director general, Christian Sewing, restructureaza banca de investitii, Deutsche Bank este pe cale sa se retraga la nivel gobal din investitiile in actiuni, spun surse familiare situatiei, citate de Bloomberg. Cel mai mare creditor din Germania, despre care este de asteptat…

- Royal Bank of Scotland poate intrece Deutsche Bank in ceea ce priveste amenzile. RBS poate fi amendata cu 4,9 miliarde de dolari pentru o serie de abateri legislative, majoritatea venind dinspre bratul de investitii al bancii, relateaza Bloomberg. RBS, banca care a condus una dintre cele…

- Deutsche Bank a inregistrat pe primul trimestru un profit net de 120 de milioane de euro, cu 79% mai mic decat anul trecut, potrivit CNBC. Banca a anuntat ca planuieste sa isi reduca in mod semnificativ forta de munca in timpul anului 2018, in special in segmentul de investitii si in cel…

- La doar doua luni dupa ce a preluat conducerea gigantului german Deutsche Bank, CEO-ul Christian Sewing ia in considerare reducerea participatiei in unitatile care detin titluri in numerar, ceea ce ar retrage banca din cursa mentinuta in ultimii 20 de ani pentru a incerca sa concureze cu Wall Street-ul,…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca comerciala din Germania, a recunoscut vineri ca a transferat din greseala 28 de miliarde de euro in cursul unei operatii de rutina, o suma mai mare decat intreaga sa valoare de piata. Greseala a avut loc in data de 16 martie anul curent, cand Deutsche Bank…

- Directorul Operational al Deutsche Bank, Kim Hammond, are un viitor incert in cadrul bancii, la numai o saptamana de la demiterea CEO-ului John Cryan, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Ingrijorarile legate de progresul incet al imbunatatirii sistemului informatic al bancii, alaturi de nemultumirea…

- Deutsche Bank trebuie sa isi redobandeasca "foamea de afaceri", a declarat noul director general al celei mai mari banci din Germania, Christian Sewing, numit in functie duminica seara in locul britanicului John Cryan, transmite Bloomberg. Sewing, care inainte de numire era directorul operatiunilor…