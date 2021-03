Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) se extinde in Transilvania, lansand sucursala de la Cluj, condusa de antreprenoarea Sigina Luca, cu o experienta de business de peste 15 ani, in prezent presedintele unui grup de firme din care face parte si Luna Cleaning, firma infiintata in 2011, a anuntat luni organizatia.



"Cu peste 240 de angajati si o cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro in plin an pandemic, firma condusa de presedintele CONAF Cluj se afla in topul companiilor din zona transilvaneana. Sigina Luca, alaturi de alte doua antreprenoare de succes din…