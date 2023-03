Stiri pe aceeasi tema

- De Paști, anul viitor, autoritațile județene vor sa inaugureze conacul Mocioni, reabilitat, de la Foeni. Premisele sunt bune, constructorul care reabiliteaza cladirea, o lucrare cu adevarat monumentala, e deja inaintea termenului programat. Sunt 17 milione de lei, bani nerambursabili, acordați din ”Fonduri…

- Comuna Fantanele a obtinut finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 ndash; Fondul Local, ,,Reabilitare moderata a cladirilor publicersquo;rsquo; pentru ,,Renovarea energetica a cladirii publice Corp C1, C2, si C3, sediul Primariei si cladirea Caminului Cultural.rsquo;rsquo;Primarul…

- Primarul comunei Satu Mare, Toader Adrian Lavric, a semnat astazi la București doua contracte de finanțare pentru doua investiții extrem de necesare comunitații. Este vorba de renovarea energetica moderata a cladirii Primariei comunei Satu Mare, proiect in valoare de 1,409 milioane de lei și de renovarea…

- Incepe renovarea cladirii fostei gradinițe și a cladirii Consiliului local Braești. 332.735 euro de la UE prin PNRR Liderii administrației publice locale de la Braești au anunțat ca au reușit in aceste zile sa acceseze fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) in valoare…

- Primaria Rovinari va construi in premiera un after school in oraș. Primarul din Rovinari, Robert Filip, a semnat luni, la Ministerul Dezvoltarii, contractul de finanțare pentru Investiția “Renovarea energetica a cladirii Centru de asistența școlara after school și creșa in orașul Rovinari”. Valoarea…

- A fost semnat contractul de finanțare care prevede renovarea energetica a cladirii situata pe str. Aleea Școlii nr. 1, Baia Mare, aparținand Instituției Prefectului – Județul Maramureș. Renovarea energetica a cladirii, cu o suprafața desfașurata de 3.100 mp, va reduce consumul de energie cu cel puțin…

- La conacul Mocioni din Foeni, o cladire de patrimoniu din clasa A, a fost deschis șantierul pentru restaurarea acestuia, devenita posibila cu o finanțare nerambursabila din granturile spațiului economic european, in cadrul programului Ro-Cultura. Potrivit proiectului, lucrarile ar urma sa fie terminate…

