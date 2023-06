Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Europei se intalnesc in umbra Rusiei. Summitul Comunitatii Politice Europene, gazduit de Republica Moldova, va transmite un mesaj ferm de pace. Adunarea a peste 40 de lideri europeni in Moldova, joi, va fi un semn al angajamentului colectiv de a-și uni forțele impotriva Rusiei. La reuniunea…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- Situația din Belgorod, la granița de Nord-Est dintre Ucraina și Rusia este tot confuza. Rușii susțin ca au curațat zona de sabotorii ucraineni care s-au infiltrat acolo cu tehnica americana, in timp ce ucrainenii susțin ca nu nici o responsabilitate și ca atacurile sunt opera unor ruși care vor sa scape…

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele puterii ruse,…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat ca Guvernul sau condamna violarea integritatii teritoriale a Ucrainei si a aratat ca sustine o solutie politica negociata cu privire la razboiul din aceasta tara. „In timp ce Guvernul meu condamna violarea integritatii teritoriale a Ucrainei,…

- Camera inferioara a parlamentului, Duma de Stat, a votat, de asemenea, majorarea pedepselor maxime pentru o serie de infracțiuni de terorism și sabotaj și a introdus o noua lege care ii pedepsește cu pana la cinci pe cei ani de inchisoare care ajuta la executarea deciziilor legale ale organizațiilor…

- Volodimir Zelenski a vorbit miercuri seara despre victoria Ucrainei și despre modul in care Rusia ar trebui sa fie infranta. Liderul ucrainean susține ca o reconstrucție totala a țarii sale ar trebui efectuata cu ajutorul banilor confiscați de la oligarhii ruși. Pe de alta parte, președintele a dezvaluit…

- Conform unui raport secret „scurs” din Pentagon, in zilele de 3,4 și 5 martie, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat operațiuni militare complexe, nu doar umanitare, in sprijinul Ucrainei. Astfel, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat urmatoarele operațiuni militare: Recunoaștere aeriana in adancime…