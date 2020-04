Stiri pe aceeasi tema

- "Noi, Comunitatea Declic, va transmitem aceasta scrisoare deschisa, ca urmare a petitiei semnate de peste 70.000 de cetateni. Va rugam sa luati in calcul, atunci cand lucrati la noul decret pentru prelungirea starii de urgenta, plafonarea pensiilor speciale pana la suma de 4.000 de lei, macar pana la…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, solicita eliminarea tuturor pensiilor speciale, "macar acum, cand recesiunea bate la usa si ne ameninta cu sugrumarea economiei". "Acum, cand toti se inghesuie din nou sa spuna ca vor eliminarea pensiilor speciale, vreau doar sa reamintesc ca noi am fost…

- Deputatul PMP de Constanta Robert Turcescu cere autoritatilor sa ia in calcul plafonarea salariilor platite din bugetul de stat. ldquo;Presedinte, premier, ministru, parlamentar, procuror, judecator, primar, director la institutii companii de stat sau cu capital majoritar de stat si altii din categorii…

- Parlamentul a aprobat joi, printr-un vot online, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la incuviintarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Toate partidele au votat in favoarea decretului prezidential.

- Un vot covarșitor pentru eliminarea pensiilor speciale a fost dat marți in Camera Deputaților. Au fost 247 de voturi „pentru” și 21 de abțineri, pe proiectul de lege de eliminare a pensiilor speciale pentru mai multe categorii de bugetari. Legea mai trebuie promulgata de președintele Klaus Iohannis…