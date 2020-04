Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL: Cea mai mare donație pentru Spitalul Județean Alba – 1,5 milioane de lei de la Romgaz Urmare a apelului public facut de managerul Spitalului Județean de urgența Alba, economist Diana Marza, in calitate de parlamentar, am solicitat sprijin financiar…

- Ziarul Unirea Veste Buna: O femeie de 71 de ani VINDECATA de COVID-19, in Alba. Pacienta s-a intors acasa O femeie in varsta de 71 de ani, ingrijita in cadrul secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia, s-a vindecat de COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 20 aprilie 2020, in județul Alba a fost inregistrat un singur caz de infectare cu noul coronavirus. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 158, dintre care 36 pacienți au fost vindecați, iar 5 au decedat.…

- Ppatru cadre medicale ale sectiei de gastroenterologie, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, depistate pozitiv cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) la inceputul lunii aprilie, au fost declarate vindecate dupa ce doua teste efectuate consecutiv, in cazul acestora, au iesit negative.

- Pana miercuri, 08.04.2020, s-au recoltat probe biologice pentru depistarea COVID-19 de la 180 de cadre medicale ale Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia. Potrivit rezultatelor testelor, examinate in cadrul Laboratorului DSP Alba, 1 medic, 2 asistente și 1 infirmier, dintre cele 180 de cadre…

- S.C. AGRA’s S.A., companie de procesare a carnii din judetul Alba si proprietarul lantului local de magazine omonim, continua implicarea in lupta impotriva pandemiei Covid-19 si sustine sistemul medical local printr-o donatie catre Spitalul Judetean Alba a 1.000 de seturi consumabile si reactiv pentru…

- Reabilitarea Clinicii de Oncologie a intrat in procedura de achiziție publica, valoarea contractului fiind de peste doua milioane de euro. Consiliul Județean (CJ) Dolj a scos la licitație , zilele trecute, lucrarile de intervenție pentru „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilitații cladirii situate in Craiova,…

- Lucrarile de construcție la noua secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia ar putea incepe in curand. Compania Naționala de Investiții (CNI) a semnat luni contractul de finanțare in valoare de 17,6 milioane de lei. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții au semnat…